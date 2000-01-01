dots maxpoint Skill Pro
26,5%
Средний заработок наших трейдеров с роботом Skill Pro в месяц
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Skill Pro

Торговый робот нового поколения

26,5%
Средний заработок наших трейдеров с роботом Skill Pro в месяц
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Создан опытными трейдерами и высококвалифицированными программистами

Создан опытными трейдерами и высококвалифицированными программистами

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Период

 

1 День

365 Дней

 

Размер инвестиции

 

$500

$10 000

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Ваш доход: $25 372
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С торговым роботом вы сможете:

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Прогнозировать рынок в реальном времени
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Автоматически открывать и закрывать сделки
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Выполнять сделки с высокой вероятностью получения прибыли
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Получите робота бесплатно!

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Показатели торгового робота Skill Pro

  • — Доходность в валюте: 26,5%
  • — Торговый инструмент: USD/CAD
  • — Рекомендуемый депозит: $2000
  • — Минимальный размер лота: 0.1
  • — Кредитное плечо: 1:100 или больше
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Лучшие условия для торговли роботами

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Доходность
до 2564%

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100 торговых
советников

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Все советники
протестированы

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Минимальный депозит
от $250

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Время исполнения
ордеров — 30 мс

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250 торговых
инструментов

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Счета в EUR, RUB,
USD

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Торговая платформа
MT5

maxpoint

Как зарабатывать с торговыми роботами

3 простых шага на пути к стабильному доходу

1

ОТКРЫТЬ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ

Открыть торговый счет и пополнить его на желаемую сумму

Открыть счет
2

УСТАНОВИТЬ ТОРГОВОГО РОБОТА

Скачать программу для трейдинга и установить Торгового Робота

Скачать робота
3

НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ

Скачать программу для трейдинга и установить Торгового Робота

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